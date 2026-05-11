Nachdem Tesla im Januar angekündigt hatte, die Produktion des Model S und Model X einzustellen, ist es jetzt soweit: Im kalifornischen Tesla-Werk Fremont liefen nach 14 bzw. elf Jahren die letzten Exemplare des Model S und Model X vom Band. Wie Tesla am Wochenende mit einem Post bei X verbreitet hat, ist die Produktion der beiden Oberklasse-Modelle nun ausgelaufen. Der Bereich des Werks im kalifornischen Fremont, in dem die Baureihen gefertigt werden, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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