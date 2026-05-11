© Foto: Frank Molter - dpa20,6 Milliarden Euro Auftragsbestand, steigende Gewinne und Rückenwind durch Europas Waffenboom - trotzdem schicken Anleger die TKMS-Aktie ins Minus.Der deutsche Marineschiffbauer TKMS profitiert weiter vom weltweiten Rüstungsboom und hat nach einem starken ersten Halbjahr seine Jahresprognose bestätigt. Vor allem das Geschäft mit U-Booten und Sonartechnik sorgte für steigende Umsätze und Gewinne. An der Börse kamen die Zahlen zunächst gut an, zuletzt drehte die Aktie jedoch ins Minus. Der Umsatz stieg in den sechs Monaten bis Ende März um gut zehn Prozent auf 1,17 Milliarden Euro und lag damit über den Erwartungen der Analysten. Das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) kletterte um rund 13 …Den vollständigen Artikel lesen
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