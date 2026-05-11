Original-Research: Antimony Resources Corp. - von GBC AG



11.05.2026 / 10:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.



Einstufung von GBC AG zu Antimony Resources Corp. Unternehmen: Antimony Resources Corp. ISIN: CA0369271014 Anlass der Studie: Research Note Empfehlung: Kaufen Kursziel: 3,00 CAD Kursziel auf Sicht von: 31.12.2026 Letzte Ratingänderung: Analyst: Cosmin Filker, Matthias Greiffenberger

"Bald Hill nimmt Fahrt auf"; Finanzausstattung reicht laufendes Bohrprogramm aus; weitere Fortschritte beim Hauptprojekt erzielt



Antimony Resources Corp. (ATMY) hat kürzlich die operativen Kennzahlen des ersten Halbjahres 2025/2026 (Geschäftsjahresende: 31.08.2026) bekannt gegeben. Da sich das Unternehmen derzeit noch in der Explorationsphase seines Hauptprojekts (Bald-Hill-Projekt) befindet und somit noch keine Umsätze erwirtschaftet, liegt der Fokus auf der Liquiditätsausstattung und der daraus resultierenden Kapitalreichweite.



In der abgelaufenen Berichtsperiode hat ATMY ihre finanzielle Ausstattung durch die größere Kapitalerhöhung, die Ende November 2025 erfolgte, deutlich verbessert. Durch die Ausgabe von 21,02 Millionen Aktien zu einem Preis von 0,45 CAD je Aktie erzielte die Gesellschaft einen Bruttoemissionserlös in Höhe von 9,46 Mio. CAD. Der Nettoemissionserlös liegt bei 8,70 Mio. CAD. Durch die zusätzliche Ausgabe von Aktien zur Bedienung von Warrants und Optionen im ersten Halbjahr 2025/2026 generierte die Gesellschaft weitere Liquiditätszuflüsse, sodass sich der Finanzierungs-Cashflow des ersten Halbjahres 2025/2026 auf insgesamt 11,93 Mio. CAD summiert. Somit verfügt ATMY zum 28.02.2026 über einen spürbar ausgeweiteten Bestand liquider Mittel in Höhe von insgesamt 8,24 Mio. CAD (31.08.25: 1,75 Mio. CAD). Laut Unternehmensangaben reicht der aktuelle Bestand für die Finanzierung des gesamten notwendigen Explorationsprogramms des Bald-Hill-Projekts aus. Dabei sind ausreichend Mittel vorhanden, um die zusätzlichen Programme zur Ressourcenschätzung, die Beantragung der Baugenehmigung sowie die Durchführung der technischen Lückenanalyse zu finanzieren.



Am 07 Mai 2026 hat die Gesellschaft die Eckdaten zum in der zweiten Maiwoche geplanten Beginn der nächsten Explorationsphase auf dem Bald Hill-Antimonprojekt bekannt gegeben. Das geplante Programm umfasst dabei sowohl Erweiterungsbohrungen in der Hauptzone als auch Explorationsbohrungen in den neu entdeckten Gebieten abseits der Hauptzone.



Kern des aktuellen Programms sind umfangreiche Bohrungen von insgesamt 19.000 Metern, davon entfallen etwa 13.000 Meter auf Erweiterungsbohrungen in der Hauptzone. Zusätzlich sind weitere 6.000 Meter Explorationsbohrungen in den neu identifizierten Zielgebieten Marcus, BH Central und BH South vorgesehen. Diese Zonen befinden sich in unmittelbarer Nähe der bestehenden Lagerstätte und wurden durch jüngste Schürf- und Explorationsarbeiten als potenziell mineralisiert identifiziert. Parallel dazu sollen regionale Explorationsarbeiten auf dem inzwischen auf 37 km² erweiterten Konzessionsgebiet stattfinden, insbesondere auf den sogenannten Second-Run-Claims südlich der Main Zone, wo Bodenproben mehrere neue Antimonanomalien abgegrenzt haben.



Neben den Bohrungen verfolgt das Unternehmen auch das Ziel, das Projekt technisch weiterzuentwickeln und Risiken frühzeitig zu reduzieren. Geplant sind umfangreiche Bodenprobenprogramme mit mehr als 1.500 zusätzlichen Proben, geologische Kartierungen, Prospektionsarbeiten und weitere Schürfgräben zur besseren Eingrenzung neuer Zielgebiete. Darüber hinaus arbeitet ATMY bereits an 3D-Modellen der Lagerstätte, metallurgischen Untersuchungen sowie Umwelt- und Genehmigungsstudien. Zusammen mit technischen Analysen durch SRK sollen diese Arbeiten die Grundlage für eine spätere Minenentwicklung schaffen. Das Unternehmen plant, den Genehmigungsantrag für Bald Hill bis Ende 2026 beziehungsweise Anfang 2027 einzureichen. Insgesamt markiert das neue Programm den Übergang von einer reinen Explorationsphase hin zu einer systematischen Erweiterung und möglichen wirtschaftlichen Entwicklung des Projekts.



Für die Aktualisierung unserer Bewertung, deren Basis sich gegenüber unserer Initial-Coverage-Studie vom 30.03.2026 nicht verändert hat, ziehen wir eine höhere, aktualisierte Aktienzahl in Höhe von 103,32 Mio. (bisher: 95,77 Mio.) heran. Dem kurszmindernden Effekt der höheren Aktienzahl steht die Ausübung von Optionen gegenüber, für die wir im Rahmen eines Black-Scholes-Modells einen Gesamtwert in Höhe von 26,08 Mio. CAD (bisher: 50,10 Mio. CAD) ermittelt haben. In Summe gleichen sich beide Effekte aus, sodass wir ein unverändertes Kursziel von 3,00 CAD (1,90 EUR bei 1,00 CAD = 0,63 EUR, Stand: 06.05.26, 7:49 Uhr UTC) je Aktie ermittelt haben. Wir vergeben weiterhin das Rating "KAUFEN".



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: 20260511_Antimony_Note



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Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,5b,6a,7,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: https://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.htm

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Fertigstellungsdatum: 08.05.2026 (08:52 Uhr)

Datum der ersten Weitergabe: 11.05.2026 (10:00 Uhr)



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