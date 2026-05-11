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VETRESKA wird offizieller Luxus-Tierzubehör-Partner des Formel-1-Fahrers Ollie Bearman



11.05.2026 / 10:05 CET/CEST

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SINGAPUR, 11. Mai 2026 /PRNewswire/ -- VETRESKA, die globale Haustier-Lifestyle-Marke, die für ihren fantasievollen, designorientierten Ansatz bei Luxusprodukten für Haustiere bekannt ist, gab heute eine neue Partnerschaft mit dem Formel-1-Fahrer Ollie Bearman bekannt. Durch diese Partnerschaft wird VETRESKA der offizielle Luxus-Tierzubehör-Partner von Ollie Bearman für die Saison 2026 und markiert damit eine markante Schnittstelle zwischen der Welt der Formel 1 und dem modernen Haustier-Lifestyle. Ollie Bearman and his two dogs have teamed-up with pet lifestyle brand VETRESKA Die Partnerschaft bringt VETRESKAs verspielte und doch ausgefeilte Vision des Lebens von Haustieren in die Hochleistungswelt des Motorsports, wobei das Logo der Marke seinen ersten Auftritt auf der Rennstrecke auf Bearmans Rennanzug beim jüngsten Grand Prix von Miami hatte. Abseits der Rennstrecke teilt Bearman sein Leben mit seinen beiden Hunden, Freddie, einem englischen Bullterrier, und Ruby, einem Boston Terrier - eine persönliche Verbindung, die im Mittelpunkt der Zusammenarbeit steht. "Wir freuen uns sehr, mit Ollie zusammenzuarbeiten", sagt Donald Kng, Mitbegründer und CEO von VETRESKA. "Sowohl die Formel 1 als auch der Lebensstil von Haustieren begeistern eine neue Generation, und Ollie lebt genau an diesem Schnittpunkt. Die Art und Weise, wie er sich durch eine schnelllebige Welt mit hohem Druck bewegt und dabei die tiefe Verbundenheit mit seinen Hunden bewahrt, spiegelt genau das wider, wofür VETRESKA steht - alltägliche Momente mit Stil, Leidenschaft und Kameradschaft neu zu gestalten. Ich möchte insbesondere unseren Partnern Rakuten Capital und Rakuten Sports für die Ermöglichung dieser Partnerschaft danken." Im Rahmen der Partnerschaft wird Bearman die Hauptrolle in VETRESKAs kommender globaler Markenkampagne "Fast Life. Reimagined". Die Kampagne wird erkunden, wie Haustiere Gleichgewicht, Wärme und Charakter in ein Leben bringen, das ständig in Bewegung ist. "Meine Welt konzentriert sich stark auf den Rennsport, daher schätze ich es sehr, wenn ich abseits des Sports abschalten kann, vor allem mit meiner Familie und meinen Hunden", so Ollie Bearman. "Als Hundeliebhaber war die Zusammenarbeit mit VETRESKA ein natürlicher Schritt, und es ist großartig, mit einer Marke zusammenzuarbeiten, die zu diesen Momenten beiträgt." Was kommt als Nächstes? Im Juni wird VETRESKA das Projekt "Fast Life. Reimagined", mit exklusiven Inhalten von Bearman mit Freddie und Ruby lancieren. Die Kampagne geht über die Geschwindigkeit des Rennsports hinaus und würdigt die ruhigeren, persönlicheren Rituale, die dem Leben eine gewisse Bodenhaftung verleihen - von Spaziergängen und Spielzeiten bis hin zur alltäglichen Freude, wenn man zu seinen Haustieren nach Hause kommt. Eine eigene, von der F1 inspirierte Produktlinie wird folgen, die VETRESKAs charakteristische Mischung aus verspielter Form, durchdachter Funktion und Lifestyle-orientiertem Design erweitert. Im Moment ist die Partnerschaft auf dem richtigen Weg. Folgen Sie @vetreska_official auf Instagram und TikTok, um sich an der Diskussion zu beteiligen. Über VETRESKA VETRESKA wurde 2017 gegründet und ist eine Pioniermarke, die sich der Neudefinition der Heimtierbranche mit einer frischen, fantasievollen Perspektive verschrieben hat. Unsere Mission, Together Reimagined, treibt uns an, die Grenzen der Haustierpflege zu erweitern und innovative Designs anzubieten, die Funktionalität und Charme nahtlos miteinander verbinden. Bei VETRESKA stellen wir nicht nur Produkte für Haustiere her - wir schaffen magische Momente für Haustiere und ihre Menschen. Wir glauben, dass Produkte für Haustiere Freude bereiten, die Bindung zwischen Haustier und Mensch stärken und bleibende Erinnerungen schaffen sollten. Jedes VETRESKA-Produkt wird mit einem unermüdlichen Engagement für Kreativität, Qualität und Innovation hergestellt. Von stilvollen Möbeln für Haustiere bis hin zu verspieltem Spielzeug, schicken Näpfen und einzigartigen Accessoires sind wir stolz darauf, eine große Auswahl an funktionellen Produkten und Dienstleistungen zusammenzustellen, die den Bedürfnissen von Haustieren gerecht werden und gleichzeitig ihren eigenen Sinn für Stil und Raffinesse widerspiegeln. Website: https://vetreskanyc.com/ Instagram & Tiktok: @vetreska_official Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2975613/OllieBearman_VetreskaLogo_4_5.jpg

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