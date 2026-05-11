Original-Research: PVA TePla AG - von Montega AG



11.05.2026 / 10:05 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.



Einstufung von Montega AG zu PVA TePla AG Unternehmen: PVA TePla AG ISIN: DE0007461006 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 11.05.2026 Kursziel: 46,00 EUR (zuvor: 42,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Bastian Brach

Q1: Rekordauftragseingang überstrahlt verhaltene Entwicklung im Auftaktquartal



PVA TePla hat vergangene Woche die Zahlen für das erste Quartal 2026 veröffentlicht und dabei insbesondere auftragsseitig positiv überrascht. Während Umsatz und Ergebnis unterhalb unserer Erwartungen lagen, erreichte der Auftragseingang mit 121,6 Mio. EUR den zweithöchsten Quartalswert der Unternehmensgeschichte und lag damit deutlich über unserer Prognose von rund 100 Mio. EUR.



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Schwache Profitabilität durch Unterauslastung und Restrukturierung belastet: Der Umsatz lag mit 54,9 Mio. EUR leicht unter unserer Erwartung und ging um 6,6% yoy zurück. Hauptursache war insbesondere die weiterhin niedrige Auslastung im Segment Material Solutions, dessen Umsatz um 24% yoy auf 31,9 Mio. EUR sank. Das EBITDA fiel mit 1,4 Mio. EUR deutlich schwächer aus als von uns erwartet. Neben der geringeren Auslastung belasteten vor allem die 2025 angekündigten Investitionen in den Ausbau der Organisation. Hinzu kamen einmalige Restrukturierungsaufwendungen von 1,3 Mio. EUR. Entsprechend reduzierte sich die Konzern-EBITDA-Marge deutlich auf 2,5% (Q1 2025: 13,9%). Trotz der schwachen Ist-Zahlen wird die operative Entwicklung aktuell klar vom außergewöhnlich starken Auftragseingang (121,6 Mio. EUR) überlagert, der die mittelfristige Wachstumsstory weiter untermauert.



Metrology mit starkem Wachstum und Rekordauftragseingang: Besonders hervorzuheben ist erneut die Entwicklung im Segment Metrology. Der Umsatz stieg hier deutlich um 38,2% yoy auf 23,0 Mio. EUR, während sich der Auftragseingang mit 62,7 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr nahezu verdreifachte. Treiber waren u.a. Aufträge im Zusammenhang mit HBM-Anwendungen für KI-Datenzentren. Trotz der starken Umsatzentwicklung ging die EBITDA-Marge im Segment deutlich auf 9,5% zurück (Q1 2025: 20,5%). Hintergrund ist der bereits in den vergangenen Quartalen adressierte Ausbau der Organisation in den Bereichen Vertrieb, Service und F&E, dessen Kostenanstieg die Umsatzentwicklung derzeit noch überkompensiert sowie One-Off-Effekte aus einer Standortrestrukturierung (1,3 Mio. EUR).



Prognosen erneut angehoben: Angesichts des nochmals stärkeren Auftragseingangs in beiden Segmenten heben wir unsere Prognosen erneut an. Während die Anpassungen für 2026 aufgrund der langen Projektlaufzeiten noch moderat ausfallen, erhöhen wir insbesondere unsere Erwartungen für 2027ff., da ein wachsender Teil der jüngsten Orders erst ab diesem Zeitraum umsatzwirksam wird. Gleichzeitig dämpfte das Management kurzfristig zu hohe Erwartungen und stellte für Q2 2026 eine Normalisierung des Auftragseingangs im Segment Metrology auf rund 30 Mio. EUR in Aussicht. Eine erneute Beschleunigung erscheine erst ab Q4 realistisch.



Fazit: PVA TePla hat mit dem sehr starken Auftragseingang ein positives Signal für die strukturell hohe Nachfrage nach den eigenen Technologien gesetzt. Die aktuell noch schwache Profitabilität ist primär auf Vorleistungen für zukünftiges Wachstum sowie temporäre Unterauslastung zurückzuführen. Mit Blick auf die zunehmende Visibilität ab 2027 bleibt die Investmentstory aus unserer Sicht voll intakt, sodass wir unsere Kaufempfehlung mit einem erhöhten Kursziel von 46,00 EUR bekräftigen.







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