© Foto: Michael Kappeler/dpaNur vier US-Unternehmen waren jemals 3 Billionen US-Dollar wert, doch Amazon kommt diesem exklusiven Klub immer näher.Amazon ist derzeit etwa 2,97 Billionen US-Dollar wert und damit in Reichweite dieses bedeutenden Meilensteins bei der Marktkapitalisierung. Vier Unternehmen der Magnificent Seven haben die Schwelle von 3 Billionen US-Dollar bereits überschritten: Microsoft, Apple, Nvidia und Alphabet. Falls Amazon die Marke von 3 Billionen US-Dollar erreicht, hätte das Unternehmen seinen Marktwert innerhalb von ungefähr sechs Jahren und drei Monaten verdreifacht. Amazon wurde am 4. Februar 2020 ein Unternehmen mit einem Wert von 1 Billion US-Dollar und überschritt die Marke von 2 Billionen …Den vollständigen Artikel lesen
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