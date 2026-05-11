Sieben Gaszonen in Österreich vor Test

Anzeige / Werbung

ADX Energy meldet bei der Gasbohrung Hochfeld-1, kurz HOCH-1 (Hochfeld-1), deutliche Fortschritte. Nach der Auswertung moderner Bohrloch-Messungen habe das Unternehmen sieben tiefere Gaszonen identifiziert, die nun für Produktionstests vorbereitet würden. Diese Zonen lägen zwischen 1.465 und 1.617 Metern gemessener Tiefe und wiesen zusammen 4 bis 6 Meter nutzbare Gasschichten auf.

ADX Energy meldet bei der Gasbohrung Hochfeld-1, kurz HOCH-1 (Hochfeld-1), deutliche Fortschritte. Nach der Auswertung moderner Bohrloch-Messungen habe das Unternehmen sieben tiefere Gaszonen identifiziert, die nun für Produktionstests vorbereitet würden. Diese Zonen lägen zwischen 1.465 und 1.617 Metern gemessener Tiefe und wiesen zusammen 4 bis 6 Meter nutzbare Gasschichten auf.

Hauptziel fällt schwächer aus

Das ursprünglich erwartete Ziel in der Hall-Formation sei laut Unternehmen wie geplant zwischen 1.354 und 1.368 Metern erreicht worden. Die Messdaten deuteten dort jedoch auf sehr dünne Sandsteinlagen hin, die mit Tonsteinen durchsetzt seien. Sandstein kann Gas speichern und weiterleiten, während Tonstein Gas meist deutlich schlechter durchlässt. Damit erkläre sich laut ADX, warum während der Bohrung zwar erhöhte Gaswerte gemessen worden seien, aber keine klar abgegrenzten starken Gasspitzen aufgetreten seien. Nach aktueller Einschätzung des Unternehmens sei diese obere Zone bei HOCH-1 daher wahrscheinlich kein tragfähiger Produktionsbereich. ADX verweist darauf, dass der geringe Anteil an nutzbarem Gassand bereits vor der Bohrung als wichtiges Risiko für dieses Hauptziel gegolten habe.

Tiefere Base-Hall-Zonen werden wichtiger

Deutlich interessanter bewertet ADX die tieferen Base-Hall-Kanäle. Dort seien sieben Gasintervalle erkannt worden, die das Unternehmen auf Basis der Messdaten als potenziell produktive Gasspeicher einstuft. Diese Bereiche lägen tiefer als das ursprüngliche Hauptziel und seien während der Bohrung bereits durch erhöhte Gaswerte aufgefallen. Die einzelnen Gasschichten seien zwar nur 0,3 bis 1,5 Meter mächtig. Nach Angaben von ADX könnten solche relativ dünnen Sandsteinlagen in dieser Formation dennoch hohe Förderraten liefern. Das Unternehmen stützt diese Einschätzung auf Vergleichsdaten aus nahegelegenen Bohrungen und produzierenden Feldern. Ob dies auch bei HOCH-1 gelte, müssten die geplanten Produktionstests zeigen.

Base-Hall-Zonen stützen Testchance

Für die Bewertung von HOCH-1 ist nicht nur entscheidend, wie dick die einzelnen Gasschichten sind. Wichtig ist auch, ob das Gas gut aus dem Sandstein in das Bohrloch strömen kann. Genau darauf verweist ADX bei der Base-Hall-Formation: Nach Angaben des Unternehmens könnten auch relativ dünne Sandsteinlagen hohe Förderraten liefern, wenn sie ähnliche Eigenschaften wie nahegelegene Bohrungen und bereits produzierende Felder aufweisen. Die Theorie von ADX lautet damit, dass nicht eine einzelne mächtige Gasschicht den Ausschlag geben müsse, sondern mehrere dünnere, aber produktive Base-Hall-Zonen gemeinsam relevantes Förderpotenzial bieten könnten.

ADX habe die Bohrung deshalb auf 1.685 Meter vertieft. So solle die Zahl der Gaszonen maximiert werden, die innerhalb der geplanten 4½-Zoll-Verrohrung perforiert und getestet werden könnten. Bei der Perforation werden gezielt Öffnungen in der Verrohrung geschaffen, damit Gas aus dem umliegenden Gestein in das Bohrloch fließen kann. Ob die Base-Hall-Zonen bei HOCH-1 tatsächlich ausreichend Gas liefern würden, müssten die geplanten Produktionstests zeigen.

Produktionstests als nächster Schritt

Als nächstes wolle ADX die 4½-Zoll-Verrohrung einbauen und zementieren. Danach solle die Bohrung für die Perforation und die Produktionstests vorbereitet werden. Das genaue Testprogramm sei nach Angaben des Unternehmens noch nicht endgültig festgelegt. Wahrscheinlich werde ADX mehrere Zonen gemeinsam testen. Dabei werde geprüft, ob die Gasbereiche zusammen ausreichend Gas liefern könnten. Diese Tests seien entscheidend, um die tatsächliche Leistungsfähigkeit der identifizierten Zonen zu bewerten. HOCH-1 ist laut Unternehmen die erste von drei geplanten flachen Gasbohrungen in Oberösterreich. Zwei weitere Gasprojekte seien für 2026 genehmigt. Die technische Bewertung der Kohlenwasserstoff-Informationen sei laut Mitteilung von Paul Fink, Technical Director von ADX Energy und Geophysiker mit rund 30 Jahren Erfahrung, geprüft worden.

Datenschutzbestimmungen

Angaben gemäß § 5 TMG: Herausgeber axinocapital.de ist ein Service der AXINO Capital GmbH · Eugenie-von-Soden-Straße 24/1 73728 Esslingen am Neckar Deutschland · Geschäftsführer Wolfgang Seybold · Geschäftssitz Esslingen am Neckar · Handelsregister Handelsregisterbuch: HRB 747234 Register: Amtsgericht Stuttgart · USt-Id Nr. DE279391117 · Inhaltlicher Verantwortlicher Verantwortlichkeit im Sinne des § 55 des Rundfunkstaatsvertrages (RStV): AXINO Capital GmbH, Eugenie-von-Soden-Straße 24/1, 73728 Esslingen am Neckar, Deutschland, office@axino.com1. GegenstandDiese allgemeinen Nutzungsbedingungen regeln den rechtlichen Rahmen für die Nutzung der folgenden Webseiten der AXINO Capital GmbH und deren Unterseiten: https://www.axinocapital.de https://www.youtube.com/channel/UC17lIUp6TeXnnGy4GMdFn3g Sie gelten zwischen dem Nutzer und der AXINO Capital GmbH, Eugenie-von-Soden-Straße 24/1, 73728 Esslingen am Neckar, vertreten durch die Geschäftsführung, nachfolgend "AXINO" genannt. Durch die Freischaltung des Nutzers und/oder die Nutzung der o.g. Webseiten akzeptiert der Nutzer die vorliegenden allgemeinen Nutzungsbedingungen.2. Leistungsbeschreibung / Disclaimer2.1. Nachrichten und Artikel beruhen teilweise auf Meldungen großer Nachrichtenagenturen wie Reuters oder dpa. Kurs- und Preisangaben werden von Börsen und Banken zur Verfügung gestellt. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzen sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die AXINO Capital GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise. Gemäß MiFID II und §34b WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der AXINO Capital GmbH Aktien der erwähnten Unternehmen halten können oder halten und somit ein Interessenskonflikt bestehen kann. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner kann zwischen den erwähnten Unternehmen und der AXINO Capital GmbH direkt oder indirekt ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben sein kann. 2. Die in den Kommentaren zu den Artikeln veröffentlichten Informationen, Meinungen und Empfehlungen erfolgen nicht im Namen von AXINO, sondern stellen die subjektive Ansicht bzw. den Kenntnisstand des jeweiligen Verfassers dar.3. Urheber-/Nutzungsrechte3.1. Das Angebot ist durch urheberrechtliche Bestimmungen vor Vervielfältigung und Missbrauch geschützt. Die rechtswidrige Vervielfältigung, Verbreitung oder Veröffentlichung von Inhalten des Angebots oder deren Nachahmung über das eingeräumte Nutzungsrecht hinaus wird von AXINO durch zivil-, notfalls auch strafrechtliche Maßnahmen verfolgt.3.2. AXINO behält sich sämtliche Rechte an den Inhalten vor. Dem Nutzer ist es nicht gestattet, die Informationen zu vervielfältigen, abzuändern, zu verbreiten, nachzudrucken, dauerhaft zu speichern, insbesondere zum Aufbau einer Datenbank zu verwenden oder an Dritte weiterzugeben.4. Einstellung von Inhalten durch den Nutzer - Nutzungsbedingungen4.1. Das Verfassen von Inhalten (z.B. Kommentaren) und deren öffentlicher Verbreitung ist nur unter Nennung einer gültigen E-Mail-Adresse (welche nicht veröffentlicht wird) möglich. Der Nutzer ist verpflichtet, seine Daten zu aktualisieren, sobald sich die Angaben, insbesondere die E-Mail-Adresse, ändern sollten.4.2. Sofern der Nutzer eigene Inhalte (sog. "User Generated Content", z.B. Texte, Fotos, Videos) in die Angebote von AXINO einstellt, insbesondere in Form von Kommentaren in den Weblogs, verpflichtet sich der Nutzer zur Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen. Insbesondere ist es dem Nutzer untersagt, pornografische, gewaltverherrlichende und volksverhetzende Inhalte zu verbreiten, zu Straftaten aufzurufen und Persönlichkeitsrechte Dritter zu verletzen. Die Einstellung urheberrechtlich geschützter Werke darf nur mit der der Zustimmung des Urhebers erfolgen.4.3. Auf Wunsch des Nutzers wird im Bereich der Leserkommentare nicht der reale Anmeldename, sondern ein frei wählbares Pseudonym angezeigt. Dem Nutzer ist es nicht gestattet, unter mehren Pseudonymen im Forum aufzutreten.4.4. Der Nutzer hat in seinen Beiträgen einen fairen und sachlichen Ton zu wahren. Die Meinung und Äußerung der anderen Teilnehmer ist zu respektieren.4.5. Um unnötige Ladezeiten zu vermeiden, wird der Nutzer gebeten, auf das Anhängen von Bildern zu verzichten. Leserkommentare dienen darüber hinaus dem sachlichen und verbalen Meinungsaustausch und der Diskussion unter den registrierten Nutzern.4.6. Sämtliche Beiträge werden erst nach Prüfung durch die Redaktion freigegeben. Die Redaktion behält sich vor, Beiträge zu kürzen oder nicht zu veröffentlichen. Nutzern, die wiederholt gegen die Nutzungsbestimmungen verstoßen, kann die Registrierung entzogen werden.4.7. Die Darstellung oder Verherrlichung von links- oder rechtsradikalem, rassistischem, anstößigem oder auch pornographischem Material, sowie jegliche Verlinkung darauf ist verboten und kann rechtliche Folgen nach sich ziehen. Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.4.8. Eine Pflicht zur Überprüfung der vom Nutzer eingestellten Inhalte durch AXINO besteht nicht. AXINO behält sich aber das Recht vor, stichprobenartig eingestellte Inhalte zu überprüfen, ohne hierfür die Verantwortung für diese Inhalte zu übernehmen.4.9. Mit der Einstellung von Inhalten räumt der Nutzer AXINO und den mit ihr verbundenen Unternehmen unentgeltlich das Recht ein, die Inhalte zeitlich unbegrenzt zu speichern, zu verbreiten, zu veröffentlichen, öffentlich zugänglich zu machen, zum Download anzubieten und in Online- und Printmedien des AXINO und verbundener Unternehmen zu nutzen. AXINO behält sich vor, Inhalte auch gekürzt zu veröffentlichen.4.10. Der Nutzer versichert, zur Einräumung entsprechender Nutzungsrechte an den eingestellten Inhalten berechtigt zu sein und stellt AXINO und die mit ihm verbundenen Unternehmen von sämtlichen Ansprüchen Dritter, die aufgrund der vom Nutzer eingestellten Inhalte geltend gemacht werden, frei.4.11. AXINO ist jederzeit berechtigt, vom Nutzer eingestellte Inhalte zu löschen und/oder den Zugang des Nutzers zu sperren. Ersatzansprüche des Nutzers wegen gelöschter Inhalte sind ausgeschlossen. Der Nutzer ist selbst verantwortlich für die Sicherung der eingestellten Inhalte.5. Haftung5.1. AXINO gewährleistet nicht, dass das Angebot jederzeit erreichbar und fehlerfrei ist. Dies gilt insbesondere dann, wenn der Zugriff auf das Angebot durch Ursachen verhindert wird, die außerhalb des Einflusses von AXINO liegen.5.2. Die von AXINO veröffentlichten Inhalte (z.B. Artikel, Daten und Prognosen) sind mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch können weder AXINO noch die von AXINO eingesetzten Dienstleister, insbesondere die Datenlieferanten, für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität eine Gewähr übernehmen.5.3. AXINO haftet nicht für die inhaltliche Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Daten. Ebenso wenig übernimmt AXINO Gewähr für die Brauchbarkeit der Daten für seine Nutzer. Soweit durch die Nutzung der Daten gegenüber dem Nutzer Ansprüche wegen angeblicher Rechtsverletzungen geltend gemacht werden, hat AXINO hierfür nicht einzustehen.6. DatenschutzBitte beachten Sie unsere7. Schlussbestimmungen7.1. AXINO ist jederzeit berechtigt, angebotene Dienste ganz oder teilweise einzustellen, zukünftig kostenpflichtig zu betreiben oder abzuändern.7.2. AXINO behält sich vor, jederzeit ohne Vorankündigung diese Nutzungshinweise (AGB) abzuändern oder zu erweitern. Der Nutzer erklärt sich mit der Änderung einverstanden, sofern er nicht innerhalb einer Frist von 14 Tagen per E-Mail widerspricht. Die Änderungen treten erst in Kraft, wenn der Nutzer per E-Mail darauf aufmerksam gemacht wurde.7.3. Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendung von UN-Kaufrecht ist ausgeschlossen.7.4. Sollte eine dieser Bestimmungen unwirksam sein, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Unwirksame Bestimmungen werden durch solche wirksamen Regelungen ersetzt, die den angestrebten wirtschaftlichen und rechtlichen Zweck weitgehend erreichen.7.5. Gerichtsstand ist in Esslingen am Neckar, soweit der Kunde Kaufmann i. S. des Handelsgesetzbuchs, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist. Gleiches gilt, soweit der Kunde bei Klageerhebung keinen Sitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort in der Bundesrepublik Deutschland hat.

Enthaltene Werte: XC0009677409,XD0002745517,AU000000ADX9