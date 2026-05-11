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11.05.2026 17:27 Uhr
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PTA-News: ADX Energy Ltd.: Erdgasbohrung in Frankenmarkt geht in die Testphase - Sieben Intervalle bei "HOCH-1" identifiziert - Hohe Produktionsraten möglich

DJ PTA-News: ADX Energy Ltd.: Erdgasbohrung in Frankenmarkt geht in die Testphase - Sieben Intervalle bei "HOCH-1" identifiziert - Hohe Produktionsraten möglich

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

ADX Energy Ltd.: Erdgasbohrung in Frankenmarkt geht in die Testphase

Sieben Intervalle bei "HOCH-1" identifiziert - Hohe Produktionsraten möglich

Erdgasbohrung HOCH-1 vor Produktionstest

[ Fotos ]

Frankenmarkt (OÖ) (pta000/11.05.2026/16:55 UTC+2)

Nach dem positiven Abschluss des Bohrlochmessprogramms wird die Erdgasbohrung HOCH-1 in der oberösterreichischen Gemeinde Frankenmarkt für die Testphase vorbereitet. Insgesamt sieben Intervalle "Nettogasmächtigkeit" von insgesamt vier bis sechs Metern wurden identifiziert, die relativ schmalen Gassandschichten in der Hall-Formation dürften für hohe Produktionsraten sorgen, vermutet ADX-Energy.

Die Bohrlochmessungen wurden in aussichtsreichen Sandsteinintervallen mit erhöhten Erdgasgehalten durchgeführt, um Testzonen zu identifizieren. Während das obere gasführende Zielgebiet (1354-1368 m Tiefe) eher kein wirtschaftlich förderbares Reservoir darstellt, werden die sieben tiefer liegenden Formationen zwischen 1465-1617 m - vor dem Produktionstest - als wirtschaftlich rentable, produktive Gaslagerstätten interpretiert.

Die kombinierte Nettomächtigkeit der Sandschichten beträgt entlang des Bohrlochs vier bis sechs Meter.Basierend auf benachbarten Bohrungen und produzierenden Gasfeldern wird erwartet, dass die identifizierten Lagerstätten mit einer Mächtigkeit zwischen 0,3 m und 1,5 m hohe Förderraten liefern und wirtschaftlich sind. Die Bohrung wurde auf 1685 m vertieft, um die perforierbaren Intervalle mit dem 4 1/2-Zoll-Verrohrungsrohr zu testen. Sie hat die gesamte Hall-Formation durchteuft und die obere Puchkirchen-Formation (Miozän) erreicht.

In den kommenden Tagen wird die Bohrung HOCH-1 mit einem 4 1/2-Zoll-Rohr verrohrt und zementiert, anschließend komplettiert und für die Produktionstests vorbereitet.Die Tests werden einige Wochen andauern, sie umfassen mehrere Zonen. Die unterhalb des primären Zielgebiets angetroffenen Intervalle der Hall-Formation waren in den bisherigen Ressourenschätzungen nicht enthalten.

HOCH-1 ist das erste von drei relativ seichten Erdgas-Prospekten in Oberösterreich, für die alle montan- und naturschutzrechtlichen Genehmigungen vorliegen. Die Bohrung hat am 16. April begonnen und erreichte am 9. Mai eine Tiefe von 1.685 Metern. Sie zielt auf Gaslagerstätten in geringen Tiefen (miozäne Sandsteine) der Hall-Formation ab. Das Prospektionsgebiet weist ein mittleres (mean) Ressourcenpotenzial von 8,0 Mrd. Kubikfuß (226 Mio. Kubikmeter) Erdgas (reines Methan) und ein mögliches (P10) Potenzial von 17,3 Mrd. Kubikfuß (knapp 500 Mio. m3) auf.

Über ADX Energy

Die börsennotierte ADX Energy Ltd exploriert und fördert Kohlenwasserstoffe in Österreich und entwickelt Speicherlösungen für grünen Wasserstoff. Das Unternehmen betreibt Erdöl- und Erdgas-Lagerstätten im Großraum Zistersdorf (NÖ) und Waldneukirchen (OÖ) und verfügt über zwei Lizenzgebiete im Ausmaß von rund 1100 km2. Mitarbeiter wie Zulieferfirmen und Service-Organisationen in den Produktionsstätten blicken auf viele Jahrzehnte erfolgreicher Berufserfahrung zurück. http://www.adx-energy.com

Originalaussendung: ADX Energy https://www.pressetext.com/news/20260511012 Dr. Wilfried Seywald | seywald@tsp.at | 0699-18114006 | office@adx-energy.at

(Ende)

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Aussender:      ADX Energy Ltd. 
           Ölzeltgasse 3/8 
           1030 Wien 
           Österreich 
Ansprechpartner:   DI Paul Fink 
Tel.:         +43 (0)676 6893465 
E-Mail:        paul.fink@adx-energy.at 
Website:       www.adx-energy.com 
ISIN(s):       AU000000ADX9 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX 
Weitere        Australian Securities Exchange (ASX), Sydney 
Handelsplätze:

[ source: https://www.pressetext.com/news/1778511300969 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

May 11, 2026 10:55 ET (14:55 GMT)

© 2026 Dow Jones News
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