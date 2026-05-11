Für die Fährverbindung von Norddeich Mole nach Norderney sollen Elektrofahrzeuge als Photovoltaik-Zwischenspeicher für eine E-Fähre dienen. Dafür ist ein neues Forschungsprojekt zum bidirektionalen Laden gestartet. Die Hochschule Osnabrück und die Reederei Norden-Frisia wollen herausfinden, wie man Fährverbindungen zu den ostfriesischen Inseln schrittweise von fossilen Energieträgern befreien und gleichzeitig regionale Stromnetze in Deutschland deutlich entlasten kann. Dazu haben sie das neue Projekt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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