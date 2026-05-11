Der Tesla Semi ist in den USA in die Serienfertigung gegangen - aber die Batteriekapazität des E-Trucks war bisher noch unter Verschluss. Das ändert nun ein offizielles Dokument des California Air Resources Board, aus dem hervorgeht, dass die Version Standard Range 548 kWh und die Long-Range-Variante 822 kWh erhält. Grob schätzen ließen sich die Batteriekapazitäten des Tesla Semi zwar, aber nun sind die Werte offiziell bestätigt. Es soll sich bei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net