LONDON (dpa-AFX Broker) - Asos-Aktien sind am Montag wegen einer positiven Überraschung beim Verkauf eines Logistikzentrums hoch geschnellt. Der britische Online-Modehändler verkauft die Einrichtung in der englischen Stadt Lichfield an die Supermarktkette Marks & Spencer . Dies sorgte dafür, dass der Kurs am Morgen um 12,5 Prozent anzog. Die Titel des Käufers gaben dagegen um knapp ein Prozent nach.

Die positive Reaktion der Asos-Anleger fußt wohl darauf, dass die Vereinbarung zu einem signifikanten einmaligen Vorsteuergewinn führen wird. In einem Kommentar der US-Bank JPMorgan hieß es, dass Gespräche über den Verkauf zwar bekannt seien, Investoren bislang aber nicht mit einer hohen Wahrscheinlichkeit gerechnet hätten, was nennenswerte Erlöse betrifft.

Asos erwartet nun aber laut Mitteilung einen Nettoerlös von mindestens 66 Millionen Pfund./tih/zb

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