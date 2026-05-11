China hat das EU-Verbot chinesischer Wechselrichter in EU-finanzierten Solarprojekten scharf kritisiert und gewarnt, der Schritt könne Handelsbeziehungen, Lieferketten und die Energiewende in Europa gefährden. Von pv magazine Global Die chinesische Regierung hat eine offizielle Stellungnahme zum jüngsten EU-Verbot chinesischer Wechselrichter in EU-finanzierten Photovoltaikprojekten veröffentlicht. "Ohne jegliche faktische Beweise hat die EU China erstmals als sogenanntes 'Hochrisikoland' eingestuft und unter diesem Vorwand die finanzielle Unterstützung für Projekte mit chinesischen Wechselrichtern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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