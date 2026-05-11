Die Aktie von Apple bleibt einer der spannendsten Werte im Technologiesektor, weil der Konzern beim Thema Künstliche Intelligenz einen anderen Weg einschlägt als viele Wettbewerber. Während andere Unternehmen Milliarden in Rechenzentren und immer größere Sprachmodelle investieren, konzentriert sich Apple darauf, die zentrale Plattform für die Nutzung von KI im Alltag zu kontrollieren. Konzern entzieht sich kostspieligem Wettlauf An den Finanzmärkten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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