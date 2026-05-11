Die Aktie von Advanced Micro Devices hat nach den jüngsten Quartalszahlen deutlich zugelegt und gehört derzeit zu den stärksten Titeln im Halbleitersektor. Treiber der Rally ist vor allem die rapide steigende Nachfrage nach Server-CPUs für Anwendungen rund um Künstliche Intelligenz, wodurch sich für AMD neue Wachstumsperspektiven eröffnen. Starke Quartalszahlen liefern Rückenwind AMD hat im ersten Quartal 2026 erneut robuste Geschäftszahlen vorgelegt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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