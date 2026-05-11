Die AMS-Osram-Aktie boomte seit Ende März und der Kurs hat sich rund verdoppelt. Am Montag gewinnt sie aktuell weitere +8,2% und steht bei 18,50 SFR (Schweizer Franken); damit erreichte sie erstmalig wieder das Niveau seit Anfang 2022. Ist der Kursanstieg nachhaltig? Starkes Quartal erzielt Der Premstätter Konzern gibt sich mit seinem Quartalsbericht sehr zufrieden und verweist auf das Erreichte in den ersten drei Monaten. Die Werte lagen im oberen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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