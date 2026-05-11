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Marinomed Biotech AG gibt Fortschritte bei Tacrolimus-Augentropfen für den Einstieg in den Compounding-Markt bekannt



11.05.2026 / 11:09 CET/CEST

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Marinomed Biotech AG gibt Fortschritte bei Tacrolimus-Augentropfen für den Einstieg in den Compounding-Markt bekannt Strategischer kommerzieller Meilenstein: Marinomed hat mit Tacrolimus-Augentropfen das erste Produkt für den Compounding-Markt ausgewählt. Erste Umsätze mit Partnern werden für das vierte Quartal 2026 oder Anfang 2027 erwartet.

Marinomed hat mit Tacrolimus-Augentropfen das erste Produkt für den Compounding-Markt ausgewählt. Erste Umsätze mit Partnern werden für das vierte Quartal 2026 oder Anfang 2027 erwartet. Starke klinische Validierung: Rückmeldungen aus einem globalen Netzwerk führender Ophthalmolog:innen in den USA und Europa bestätigen einen hohen medizinischen Bedarf an Tacrolimus zur Behandlung refraktärer Augenentzündungen und zur Reduktion der langfristigen Abhängigkeit von Steroiden. Korneuburg, Austria, 11. Mai, 2026 - Marinomed Biotech AG (VSE:MARI), ein auf Gesundheitslösungen spezialisiertes innovatives Unternehmen mit dem Ziel, die Behandlungsergebnisse für Patient:innen zu verbessern (das "Unternehmen"), gab heute bekannt, dass Tacrolimus-Augentropfen auf Basis von Rückmeldungen von Ophthalmolog:innen weltweit als vorrangiger Kandidat für den Einstieg in das Compounding-Geschäft ausgewählt wurden. Marinomed erwartet erste Umsätze mit Partnern im vierten Quartal 2026 oder Anfang 2027 sowie ein rasches Wachstum im Jahr 2027. Das Unternehmen hat umfassendes Feedback von internationalen Spezialisten im Bereich entzündlicher Erkrankungen der Augenoberfläche eingeholt. Die Expert:innen bestätigten einen erheblichen ungedeckten medizinischen Bedarf an Tacrolimus-Augentropfen in bestimmten Indikationen sowie für bestimmte Patientengruppen, die mit bestehenden Therapien nicht ausreichend behandelt werden können. Auf der Marinosolv-Technologie basierende, individuell hergestellte Tacrolimus-Augentropfen könnten diese Versorgungslücke schließen und stellen zugleich eine interessante kommerzielle Chance dar. Strategischer Einstieg in den Compounding-Markt Der Einstieg von Marinomed in den Compounding-Markt stellt einen wichtigen kommerziellen Meilenstein in der Strategie des Unternehmens dar, die proprietäre Marinosolv-Plattform zu monetarisieren. Durch den Fokus auf spezialisiertes Compounding kann Marinomed Nischen-Patientengruppen und therapeutische Bereiche mit hohem medizinischem Bedarf schneller adressieren als über klassische Wege der Arzneimittelentwicklung. Diese Strategie ermöglicht einen rascheren Marktzugang und bietet ein flexibles kommerzielles Modell, um innovative Behandlungsoptionen für Patient:innen bereitzustellen, bei denen Standardtherapien ausgeschöpft sind. Darüber hinaus wird erwartet, dass die Verfügbarkeit von Marinosolv-basierten Tacrolimus-Augentropfen als individuell hergestellte Zubereitung die zukünftige Entwicklung von Tacrosolv als zugelassenes Arzneimittel unterstützen wird. Ophthalmolog:innen bestätigen erhebliche therapeutische Lücke Zur Unterstützung der Entwicklung von Tacrosolv hat Marinomed ein Netzwerk renommierter Spezialist:innen im Bereich entzündlicher Augenerkrankungen von führenden Universitäten in den USA, Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und Österreich aufgebaut. Alle Expert:innen bestätigten, dass Tacrolimus-Augentropfen einen kritischen medizinischen Bedarf bei Patient:innen adressieren, die nicht auf bestehende zugelassene Produkte ansprechen oder unter nicht tolerierbaren lokalen Nebenwirkungen leiden. Darüber hinaus wurde die Verfügbarkeit einer gut verträglichen Tacrolimus-Formulierung als vorteilhafte Möglichkeit genannt, den langfristigen Einsatz von Steroiden zu reduzieren. Überlegenheit der Marinosolv-Formulierung Derzeit müssen Ärzt:innen auf suboptimale Alternativen zurückgreifen, darunter die Off-Label-Anwendung dermatologischer Cremes, die erhebliche Augenreizungen verursachen können, importierte Produkte aus Asien oder ölbasierte Compounding-Formulierungen, die von Patient:innen häufig schlecht vertragen werden. Die Lösung von Marinomed auf Basis der Marinosolv-Technologie bietet klare, wässrige Augentropfen. Besonders hervorzuheben ist, dass diese Formulierung bereits bei einer zehnfach niedrigeren Konzentration als bestehende Cremes oder importierte Produkte hochwirksam bleibt. Breites Anwendungspotenzial Während einzelne Spezialist:innen unterschiedliche primäre Anwendungsbereiche nannten, zeigte das gesammelte Feedback ein breites Spektrum potenzieller Indikationen auf - insbesondere solche, die derzeit nicht durch bestehende Arzneimittel abgedeckt werden, sowie Nischenindikationen: Okuläre Graft-versus-Host-Erkrankung (GvHD)

Persistierende Iritis und Mooren-Ulkus

Schleimhautpemphigoid und Thygeson-Keratitis

Hornhauttransplantatabstoßung sowie autoimmune Hornhaut- oder Skleraeinschmelzungen Darüber hinaus würden Ärzt:innen den Einsatz von Tacrolimus-Augentropfen auch bei Patient:innen in Betracht ziehen, die auf Kortikosteroide oder andere Immunsuppressiva nicht ansprechen, etwa bei: Vernaler, saisonaler und atopischer Keratokonjunktivitis oder

schwerer Dry-Eye-Erkrankung einschließlich Sjögren-Syndrom "Unsere Strategie, in den Compounding-Markt einzutreten, ist eine logische Weiterentwicklung für Marinomed. Sie ermöglicht es uns, unsere Marinosolv-Technologie gezielt zu nutzen und ab dem vierten Quartal 2026 Umsätze zu generieren", sagte Andreas Grassauer, CEO von Marinomed. "Das Feedback dieser weltweit führenden Institutionen bestätigt, dass unsere wässrige Tacrolimus-Formulierung nicht nur eine bevorzugte Option, sondern eine Notwendigkeit für Patient:innen mit chronischen, schmerzhaften Augenentzündungen darstellt. Dieser Ansatz schlägt die Brücke zwischen innovativer Technologie und unmittelbarer klinischer Anwendung." Über Marinomed Biotech AG Marinomed Biotech AG ist ein österreichisches, wissenschaftsbasiertes Biotechnologie Unternehmen mit einer wachsenden Entwicklungspipeline. Das Unternehmen entwickelt patentgeschützte, innovative Produkte auf Basis seiner Marinosolv-Plattform. Die Marinosolv-Technologie erhöht die Löslichkeit und Bioverfügbarkeit von schwer löslichen Wirkstoffen und wird zur Entwicklung von neuen Therapeutika für Indikationen im Bereich der autoreaktiven Immunerkrankungen eingesetzt. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Korneuburg, Österreich und notiert an der Wiener Börse (VSE:MARI). Weiterführende Informationen: https://www.marinomed.com. Rückfragehinweis: Marinomed Biotech AG

PR: Luca Horinek

IR.: Tobias Meister

T: +43 2262 90300 158

E-Mail: pr@marinomed.com

E-Mail: ir@marinomed.com

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