FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 11.05.2026 - 11.00 am
- BARCLAYS CUTS 3I GROUP PRICE TARGET TO 4275 (4455) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS SHAWBROOK PRICE TARGET TO 510 (520) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES IAG PRICE TARGET TO 470 (425) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS BURFORD CAPITAL PRICE TARGET TO 450 (500) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES ROLLS-ROYCE PRICE TARGET TO 1270 (1250) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES WHEATON PRECIOUS METALS TARGET TO 11700 (11200) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN CUTS SMITH & NEPHEW PRICE TARGET TO 1170 (1355) P - 'MAREKT-PERFORM' - BERNSTEIN RAISES IAG PRICE TARGET TO 480 (470) PENCE - 'OUTPERFORM' - CITIGROUP CUTS WEIR GROUP PRICE TARGET TO 3250 (3500) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES INTERCONTINENTAL HOTELS PRICE TARGET TO 127 (115) USD - 'SELL' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS TAYLOR WIMPEY PRICE TARGET TO 96 (122) PENCE - 'HOLD' - EXANE BNP RAISES NATWEST TO 'OUTPERFORM' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 680 PENCE - JEFFERIES CUTS VICTREX PRICE TARGET TO 595 (675) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS IAG PRICE TARGET TO 5.75 (6) EUR - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES ASOS PRICE TARGET TO 285 (240) PENCE - 'NEUTRAL' - RBC RAISES BP TO 'OUTPERFORM' (SECTOR PERFORM) - PRICE TARGET 700 PENCE
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