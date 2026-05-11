ESSEN (dpa-AFX) - Der Energieversorger Eon baut sein Geschäft in Großbritannien mit einem Zukauf kräftig aus. Es sei eine Vereinbarung zur Übernahme des britischen Energieanbieters Ovo geschlossen worden, teilte Eon am Montag in Essen mit. Durch die Übernahme steigt die Kundenzahl des Dax -Konzerns auf der Insel schlagartig: Aktuell hat Eon nach eigenen Angaben 5,6 Millionen, durch Ovo kommen rund 4 Millionen dazu. Den Abschluss der Transaktion erwartet Eon im zweiten Halbjahr des laufenden Jahres. Der Nachrichtensender Sky News hatte zuvor über den bevorstehenden Deal berichtet.

Zum Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht. Allerdings hatten Analysten während der laufenden Spekulationen in den vergangenen Tagen darauf hingewiesen, dass Ovo seit Jahren Marktanteile verliere und dringend Geld brauche, um die regulatorischen Mindeststandards einzuhalten. Die US-Bank JPMorgan hatte daher mit einem "relativ günstigen Kaufpreis" gerechnet./lew/jha/