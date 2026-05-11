Malters/Bern - Die HUG AG und die Pfadibewegung Schweiz (PBS) gehen eine Partnerschaft ein: Seit Anfang Mai 2026 ist HUG neuer Hauptsponsor der Pfadibewegung Schweiz. Mit der neuen Partnerschaft engagiert sich HUG als offizieller Hauptsponsor der PBS, der grössten Jugendbewegung der Schweiz. HUG und die Pfadibewegung Schweiz hätten viele Gemeinsamkeiten, die verbindend wirkten, heisst es in einer Pressemeldung. Dazu gehörten unter anderem Werte wie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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