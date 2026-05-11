Zürich - Die anhaltende Unsicherheit im Nahost-Konflikt zeigt sich zum Wochenstart auch am Schweizer Aktienmarkt. Der Leitindex SMI hat mehrmals das Vorzeichen gewechselt und notiert aktuell etwas tiefer. Am Wochenende sind die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran zum wiederholten Mal gescheitert. US-Präsident Donald Trump wies den jüngsten Vorschlag Teherans zur Beendigung des Krieges als «völlig inakzeptabel» zurück. Damit setze sich das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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