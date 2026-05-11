Zürich - Nicole Pfammatter übernimmt zum 1. Juni 2026 die Führung der TUI Suisse. Pfammatter folgt auf Philipp von Czapiewski, der sich entschieden hat, das Unternehmen zu verlassen. Mit über 30 Jahren Erfahrung in der Schweizer Tourismusbranche verfügt Pfammatter über ein profundes Marktwissen und bringt ein ausgeprägtes Verständnis für Kundenbedürfnisse mit. Zuletzt war sie von 2022 bis 2026 Mitglied der Konzernleitung der Hotelplan Group und verantwortete ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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