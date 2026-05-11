Macht diese eine Fähigkeit den Unterschied zwischen einem mittelmäßigen und einem außergewöhnlichen Investor aus?Den vollständigen Artikel lesen ...
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|Intel Aktie: Kursexplosion, KI-Hype und ein gefährliches KGV! Wie weit kann diese riskante Wette noch gehen?
|© Foto: Moondance auf Pixabay (Symbilbild)Intel war lange das, was Anleger meiden, nämlich zu langsam, zu teuer, zu rückständig. Der Chipriese aus Santa Clara hatte in den letzten Jahren ordentlich...
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|Intel Corporation Premarket Up Nearly 4% on Report to Manufacture Some Apple Inc. Device Chips
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|Intel, Nemetschek und antizyklisches Investieren: Erst kommen die Schmerzen
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|Nemetschek-Aktie: Gelingt jetzt der Befreiungsschlag?
|Die Nemetschek-Aktie touchierte zwischenzeitlich bereits das zur damaligen Beschau vom 26. Februar ins Visier genommene Abwärtskursziel bei 56,66 €. Vielmehr noch ging es exakt auf 55 € in die Tiefe...
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|Mi
|JEFFERIES stuft NEMETSCHEK AG auf 'Buy'
|NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nemetschek nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Das Wachstum habe die Markterwartung...
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|Mi
|NEMETSCHEK SE zeigt Stärke und Strukturkraft
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