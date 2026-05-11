Angesichts einer Marktgröße und dem erheblichen IRR-Potenzial haben die Analysten Deutschland auf Platz eins gesetzt. Großbritannien und Bulgarien teilen sich den zweiten Platz. Bis 2030 gehen die Analysten von einem Wachstum des Co-Location-Markts von 457 Prozent bei der installierten Leistung auf rund 35 Gigawatt aus. Wenn es um die Attraktivität von Co-Location-Anlagen geht, dann steht aktuell Deutschland ganz oben in Europa. Dies ist zumindest bei der am Montag von Aurora Energy Research veröffentlichten Studie "European Co-location Markets Attractiveness Report". In dem Bericht untersuchen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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