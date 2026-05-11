Die SAP-Aktie bewegt sich weiterhin in einer längeren Konsolidierungsphase. Trotzdem könnte gerade das Thema Künstliche Intelligenz langfristig wieder für deutlich mehr Dynamik sorgen. Vor allem im Cloud-Bereich sowie bei digitalen Unternehmensprozessen sieht SAP weiterhin großes Wachstumspotenzial. SAP-Aktie weiter im Abwärtstrend trotz starker Cloud-Zahlen Die Aktie von SAP notiert aktuell bei rund 147 € und befindet sich weiterhin in einer längeren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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