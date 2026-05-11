Der neue Porsche-CEO Michael Leiters hat gerade die Samthandschuhe ausgezogen. Mit der Schließung von gleich drei Tochterfirmen und einem massiven Stellenabbau reagiert der Konzern auf eine "desolate Lage". Porsche fokussiert sich von nun an voll und ganz auf sein Herzstück - den Sportwagen. Die Börse feiert es, doch hält die Hoffnung lange genug an, um den Kurs wieder hochzutreiben? Radikalkur statt Renditetraum Am 8. Mai hat die Porsche AG Fakten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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