NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Thyssenkrupp Nucera nach vorläufigen Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 15 Euro auf "Outperform" belassen. Die Auftragslage des Elektrolysespezialisten sei besser als prognostiziert, schrieb Colin Moody am Montag in seiner ersten Reaktion. Umsatz und operatives Ergebnis seien aber hinter den Erwartungen zurückgeblieben./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 02:41 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 02:41 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000NCA0001
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 02:41 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 02:41 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000NCA0001
© 2026 dpa-AFX-Analyser