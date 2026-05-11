Viromed hat einen wichtigen regulatorischen Meilenstein erreicht, indem es die MDR-Klassifizierung IIa für ViroCAP med erhalten hat, was es dem Unternehmen ermöglicht, das Gerät zur Wundbehandlung in ganz Europa zu vermarkten. Dies verlagert den Fokus von regulatorischen Hürden hin zur Umsatzgenerierung, was durch das starke Interesse auf dem European Wound Congress 2026 unterstrichen wird. Der Umsatz für das Geschäftsjahr 2025 in Höhe von 5,1 Mio. EUR blieb hinter den Prognosen (8-10 Mio. EUR) zurück, was teilweise auf Verzögerungen zurückzuführen ist, die in der Medizintechnologie häufig auftreten. Das Nettoergebnis von 0,6 Mio. EUR übertraf jedoch die Erwartungen. Die Prognosen für das Geschäftsjahr 2026 wurden von 80 Mio. EUR Umsatz mit zweistelligem EBIT auf eine "signifikante Steigerung" sowohl beim Umsatz als auch beim Nettoergebnis nach unten korrigiert. Trotz der geringen Visibilität hinsichtlich des genauen Wachstums aufgrund regulatorischer Abhängigkeiten und der Skalierung der Produktion reduziert die MDR IIa-Zertifizierung das Risiko und unterstützt eine BUY-Empfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 10,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/viromed-medical-ag
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