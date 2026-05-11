Der Monatsmarktwert Solar hat im April 2026 nur 1,317 Cent pro Kilowattstunde (kWh) betragen. Das geht aus Berechnungen der Übertragungsnetzbetreiber hervor. Im März kostete Solarstrom im Mittel noch 5,455 Cent/kWh und war damit deutlich teurer. So billig war Solarstrom in den vergangenen fünf Jahren nicht. Auch im Vergleich zum April des Vorjahres zeigt sich, wie […] Der Monatsmarktwert Solar hat im April 2026 nur 1,317 Cent pro Kilowattstunde (kWh) betragen. Das geht aus Berechnungen der Übertragungsnetzbetreiber ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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