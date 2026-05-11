© Foto: Nathan Denette - The Canadian PressDer Bergbaukonzern Barrick übertrifft die eigenen Ziele deutlich, steigert den Gewinn massiv und kündigt ein milliardenschweres Aktienrückkaufprogramm an.Die steigenden Goldpreise treiben den Bergbaukonzern Barrick Mining kräftig an. Im ersten Quartal 2026 übertraf das Unternehmen die eigene Produktionsprognose und steigerte Umsatz, Gewinn und Cashflow deutlich. Barrick förderte im Quartal 719.000 Unzen Gold und lag damit über der eigenen Zielspanne von 640.000 bis 680.000 Unzen. Besonders stark liefen laut Unternehmensangaben die Minen NGM, Veladero und Loulo-Gounkoto. Die Kupferproduktion erreichte 49.000 Tonnen und entsprach den Erwartungen. Der Umsatz sprang auf 5,22 Milliarden …Den vollständigen Artikel lesen
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