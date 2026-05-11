In einem gemeinsamen Projekt untersuchen die Hochschule Osnabrück und Reederei Norden-Frisia, wie Elektrofahrzeuge auf dem Parkplatz der Reederei den Strom der auf dem Gelände installierten Photovoltaik-Anlage für die erste vollelektrische Fähre auf der Nordsee zur Verfügung stellen können. Die bi-direktionale Integration von Elektrofahrzeugen in den Betrieb einer Fähre ist das Ziel des Projekts "BIDI-EL" der Hochschule Osnabrück und Reederei Norden-Frisia. Die Reederei betreibt seit März 2025 zwischen Norddeich Mole und der Insel Norderney die erste vollelektrische Personenfähre in der deutschen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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