NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Asos von 240 auf 285 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Verkauf des eingemotteten Standorts Lichfield an Marks & Spencer sei für beide Seiten positiv, schrieb Georgina Johanan am Montagmorgen./rob/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 07:03 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 07:10 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: GB0030927254
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 07:03 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 07:10 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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