Microsoft verpasst seinem E-Mail-Programm Outlook neue Funktionen. Noch im Mai 2026 sollen etwa weitere Tools für den Kalender und zusätzliche KI-Features ausgerollt werden. Profitieren dürften vor allem Business-Nutzer:innen. Zuletzt hatte Microsoft mit dem Streichen einer Outlook-Funktion für Aufregung in der Community gesorgt. Mit Ende März 2026 wurde das sogenannte "Contact Masking" abgeschaltet, eine Funktion, bei der Nutzer:innen Adressen von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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