STRATEC ist erwartungsgemäß verhalten in das Geschäftsjahr 2026 gestartet. Belastet von einem weiterhin schwierigen Marktumfeld sowie einem schwächeren Produktmix gingen Umsatz und Ergebnis im ersten Quartal deutlich zurück. Gleichzeitig signalisiert das Unternehmen jedoch eine spürbar zunehmende Dynamik im Systemgeschäft und erwartet bereits ab dem zweiten Quartal sowie insbesondere in der zweiten Jahreshälfte eine klare operative Belebung. Umsatz und Ergebnis im ersten Quartal deutlich rückläufig Der Konzernumsatz lag im ersten Quartal 2026 bei 53,4 Mio. Euro und damit 11,5 % unter dem Vorjahreswert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Nebenwerte Magazin