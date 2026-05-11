Die Tesla-Aktie zeigt sich in den letzten Tagen in einer starken Verfassung. Das Papier hat sowohl die 100-Tage-, als auch die 200-Tage-Linie geknackt und damit ein neues Kaufsignal geliefert.Viele Investoren bewerten Tesla zunehmend als eine Kombination aus KI-Unternehmen, Robotaxi-Plattform und Chip-Hersteller. Da der gesamte Markt momentan extrem auf KI fokussiert ist, profitiert Tesla eher als "AI-Play" denn als Automobilwert.Hinzu kamen zuletzt überraschend starke Verkaufszahlen aus China. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär