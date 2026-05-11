11. Mai 2026, Vancouver, BC / IRW-Press / Amarc Resources Ltd. ("Amarc" oder das "Unternehmen") (TSXV: AHR; FWB: AQ5; OTCQB: AXREF), ein Unternehmen, das sich auf die vollständige Bewertung des Tier-1-Potenzials des porphyrischen Gold-Kupfer-Distrikts JOY in der Region Toodoggone in British Columbia konzentriert, gab heute die Berufung von Tom McMillan zum Vice President, Investor Relations bekannt. Diese Erweiterung des Amarc-Teams erfolgt im Hinblick auf ein verstärktes Investoreninteresse, das durch das bevorstehende Explorationsprogramm 2026 und die daraus resultierenden Ergebnisse erwartet wird.

Das Unternehmen arbeitet derzeit eng mit Freeport-McMoRan Mineral Properties Canada Inc. ("Freeport") zusammen, um die endgültigen Pläne für die Explorationssaison 2026 bei JOY festzulegen. JOY ist der porphyrische Gold-Kupfer-Distrikt, das Vorzeigeprojekt des Unternehmens, dessen Herzstück die hochgradige Lagerstätte AuRORA, die Lagerstätte PINE und die äußerst höffigen Entdeckungen TWINS und CANYON bilden.

"Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Tom, um unsere Anstrengungen im Kommunikationsbereich voranzutreiben und zu verfeinern, insbesondere da wir uns derzeit um die Festlegung der endgültigen Pläne für eine weitere aktive Feldsaison in den Distrikten JOY und DUKE bemühen. Im Rahmen des Explorationsprogramms 2025 bei JOY konnte die goldreiche Lagerstätte AuRORA ausgeweitet, neue mineralisierte Bereiche im Norden und Süden ermittelt und neues Potenzial im Bereich der Entdeckung TWINS sowie mehrerer anderer Lagerstättenziele im gesamten Distrikt JOY aufgedeckt werden. Zugleich planen wir die Durchführung des Explorationsprogramms 2026 in unserem porphyrischen Kupfer-Gold-Distrikt DUKE im Zentrum von British Columbia mit unserem Joint-Venture-Partner Boliden Mineral Canada Ltd. ("Boliden")[1]", so Dr. Diane Nicolson, CEO von Amarc.

"Die Einrichtung der Position des Vice President of Investor Relations ist ein wichtiger Schritt in unserer Marktkommunikationsstrategie, denn wir wollen das Profil von Amarc in Nordamerika und Europa schärfen. Tom verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung bei der Erschließung von Shareholder-Value für Unternehmen in den Bereichen Mineralexploration, Bergbau, Industrie und Schwermaschinen", fügt Dr. Nicolson hinzu.

Tom McMillan konnte für börsennotierte Unternehmen aus verschiedenen Branchen Erfolge auf den Kapitalmärkten erzielen. Im Rahmen seiner Tätigkeit bei 25 Unternehmen hat er an M&A-Transaktionen im Wert von 3,1 Milliarden C$ sowie Finanzierungen in Höhe von 2,6 Milliarden C$ mitgewirkt. Für seine Beiträge zum Shareholder-Value wurde er mit zahlreichen IR-Preisen ausgezeichnet. Von 2019 bis 2022 war er Vice President, Investor Relations bei Stantec, einem globalen führenden Anbieter von nachhaltigen Ingenieur-, Architektur- und Umweltdienstleistungen. In diesem Zeitraum wurde das Unternehmen vom IR Impact Magazine in den Kategorien "Best Investor Relations - Mid Cap" und "Best Sustainability Reporting" ausgezeichnet.

Herr McMillan hat einen BSc-Abschluss von der University of British Columbia und einen MBA von der University of Calgary. Er hat außerdem das Executive Program in Mergers and Acquisitions der Wharton School of Business absolviert.

"Im Namen des Managements und des Boards von Amarc möchte ich Tom in unserem Team willkommen heißen", sagt Bob Dickinson, Chair von Amarc. "Er kann mit nachweislichen Erfolgen bei der Schaffung von Shareholder-Value für börsennotierte Unternehmen aufwarten, da er die von ihnen gebotenen Chancen klar und beständig kommuniziert und die richtigen Beziehungen für sie auf den Kapitalmärkten aufgebaut hat. Seine Aufnahme in das Team von Amarc steht im Einklang mit den Zielen und dem fortschreitenden Stadium von Amarc; er wird maßgeblich dazu beitragen, dass das Unternehmen die vor ihm liegenden Wachstumschancen nutzen kann."

Über Amarc Resources Ltd

Amarc ist ein auf die Exploration und Erschließung von Mineralvorkommen spezialisiertes Unternehmen, das über ein erfahrenes und erfolgreiches Führungsteam verfügt. Geschäftsziel ist die Erschließung einer neuen Generation von langlebigen, hochwertigen porphyrischen Kupfer-Gold-Minen in British Columbia. Durch das Zusammenspiel aus gefragten Projekten und dynamischen Führungskompetenzen hat sich Amarc eine solide Plattform aufgebaut, um mit seinen Projekten im Explorations- und Erschließungsstadium eine entsprechende Wertschöpfung zu erzielen.

Amarc widmet sich aktuell dem Ausbau der kupfer- und/oder goldführenden Porphyrdistrikte JOY, DUKE und IKE, die sich jeweils in unterschiedlichen aussichtsreichen Porphyrregionen im Norden, Zentrum und Süden der Provinz British Columbia befinden. Jeder dieser Distrikte birgt umfangreiches Potenzial für die Erschließung mehrerer bedeutender Cu±Au-Porphyrlagerstätten. Wichtig ist, dass sich jeder der drei Distrikte in unmittelbarer Nähe zu industriellen Infrastruktureinrichtungen für die Stromversorgung und den Straßen- und Bahntransport befindet.

Was JOY betrifft, so hat die Firma Freeport-McMoRan Mineral Properties Canada Inc. ("Freeport"), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Freeport-McMoRan Inc., im Rahmen einer Earn-In-Vereinbarung zur Beteiligung an einer Mineralkonzession eine Erstbeteiligung von 60 % am Distrikt JOY erworben, indem Freeport innerhalb eines beschleunigten Zeitraums 35 Mio. CAD in das Projekt investierte (siehe Amarc-Pressemitteilungen vom 12. Mai 2021 und 29. Mai 2025). Der Distrikt JOY wird derzeit von der Firma AuRORA Minerals Ltd. ("AML") - einer privaten Joint-Venture-Gesellschaft, die zu 60 % Freeport und zu 40 % Amarc gehört - erschlossen (siehe Pressemitteilung vom 4. September 2025). Freeport hat sich dafür entschieden, eine weitere Beteiligung von 10 % am Distrikt JOY zu erwerben und dafür zusätzlich 75 Mio. CAD in Form von gestaffelten Aufwendungen zu investieren. Freeport ist aktuell Betreiber von JOY. Die Joint-Venture-Gesellschaft AuRORA Minerals Ltd. hat hingegen Amarc zum Hauptvertragspartner ernannt, der die Explorationsprogramme im Gebiet von JOY im Rahmen einer eigenen Dienstleistungsvereinbarung verwaltet. Um diese Dynamik zu unterstützen, führte Amarc im Jahr 2025 im Namen von AML ein erweitertes Explorationsprogramm im Wert von über 16 Mio. CAD durch und absolvierte umfangreiche Bohrungen sowohl bei AuRORA als auch in mehreren anderen Ziellagerstätten auf dem Projektgelände.

Was DUKE betrifft, so hält die Firma Boliden Mineral Canada Ltd. ("Boliden"), ein Teilunternehmen der Boliden-Unternehmensgruppe, nach wie vor eine Beteiligung und hat bis Ende 2025 durchgehend Explorationsaktivitäten im Wert von 30 Mio. CAD eigenständig finanziert. Boliden und Amarc haben nun ein 60/40-Joint-Venture abgeschlossen (das "DUKE-JV"), in dem sich die Vertragsparteien auf eine anteilsmäßige Finanzierung der Explorationsaktivitäten oder eine Verwässerung ihrer Anteile am DUKE-JV verständigt haben. Amarc ist Betreiber des Distrikts DUKE.

Amarc hält 100 % der Besitzanteile am Cu-Au-Distrikt IKE im Süden von British Columbia. Amarc hat die Bohrungen im Bereich der Cu-Au-Lagerstätte Empress innerhalb des Distrikts IKE im Jahr 2024 selbst finanziert. Amarc tritt im Distrikt IKE als Betreiber auf.

Amarc ist mit HDI verbunden, einem diversifizierten international tätigen Bergbaukonzern, der seit 35 Jahren erfolgreich in der Auffindung, Erschließung und Transaktionen in Bezug auf porphyrische Kupferlagerstätten tätig ist. Zu den früheren und aktuellen HDI-Projekten zählen einige der bedeutendsten Porphyrlagerstätten in British Columbia und auch der Welt - wie etwa Pebble, Mount Milligan, Southern Star, Kemess South, Kemess North, Gibraltar, Prosperity, Xietongmen, Newtongmen, Florence, Casino, Sisson, Maggie, DUKE, IKE, PINE und AuRORA. Von ihrem Hauptsitz in Vancouver (Kanada) aus setzt die HDI-Gruppe ihre einzigartigen Stärken und Kompetenzen für den Erwerb, die Erschließung, den Betrieb und die gewinnorientierte Nutzung von Mineralprojekten ein.

Amarc arbeitet eng mit Kommunalverwaltungen, indigenen Gruppen und Stakeholdern zusammen, um eine verantwortungsbewusste Erschließung seiner Mineralprojekte zu gewährleisten, sodass diese zu einer nachhaltigen Gemeinde- und Wirtschaftsentwicklung beitragen. Wir bemühen uns um eine frühzeitige und bedeutende Einbindung, um sicherzustellen, dass unsere Mineralexplorations- und Erschließungsaktivitäten gut koordiniert sind und breite Unterstützung genießen, die Prioritäten und Bedenken der örtlichen Gemeinden berücksichtigt werden und optimale Möglichkeiten zur Zusammenarbeit geschaffen werden. Ein besonderes Anliegen ist uns der Aufbau von für beide Seiten nutzbringenden Partnerschaften mit indigenen Gruppen, in deren traditionellen Territorien unsere Projekte angesiedelt sind, und zwar durch die Schaffung von Arbeitsplätzen, Schulungsprogrammen, Vertragsmöglichkeiten, Finanzierungsvereinbarungen zum Kapazitätsaufbau und Sponsoring von Gemeindeveranstaltungen. Alle Arbeitsprogramme von Amarc sind sorgfältig geplant, um ein hohes Maß an ökologischer und sozialer Leistungsfähigkeit zu erreichen.

Qualifizierter Sachverständiger

Mark Rebagliati, P.Eng., ein qualifizierter Sachverständiger ("QP") im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101, hat sämtliche technischen und wissenschaftlichen Informationen in Bezug auf das Projekt JOY in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt. Herr Rebagliati ist nicht unabhängig vom Unternehmen.

Weitere Informationen zu Amarc Resources Ltd. finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.amarcresources.com. Alternativ wenden Sie sich bitte an Dr. Diane Nicolson, President und CEO, unter (604) 684-6365 oder innerhalb Nordamerikas unter 1-800-667-2114, bzw. an Kin Communications unter (604) 684-6730, E-Mail: AHR@kincommunications.com.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS VON AMARC RESOURCES LTD.

Dr. Diane Nicolson

President und CEO

Die TSX Venture Exchange und ihr Regulierungsorgan (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Zukunftsgerichtete und andere vorsorgliche Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Aussagen" angesehen werden können. Alle derartigen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, die sich auf Explorationspläne und Pläne zur Vertiefung von Beziehungen beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, stellen diese Aussagen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung dar, und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Annahmen, auf denen das Unternehmen seine zukunftsgerichteten Aussagen stützt, gehören unter anderem: dass die Projekte von Amarc alle erforderlichen Umwelt- und sonstigen Genehmigungen sowie alle Landnutzungs- und sonstigen Lizenzen erhalten werden; dass die Untersuchungen und Explorationsarbeiten auf den Projekten von Amarc weiterhin positive Ergebnisse liefern werden; und dass keine geologischen oder technischen Probleme auftreten werden. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen, zählen Marktpreise, potenzielle Umweltprobleme oder -verbindlichkeiten im Zusammenhang mit Explorations-, Erschließungs- und Bergbauaktivitäten, Erfolge bei der Erschließung und Exploration, die Kontinuität der Mineralisierung, Unsicherheiten hinsichtlich der Fähigkeit, erforderliche Genehmigungen, Lizenzen und Pachtverträge sowie Verzögerungen aufgrund von Einsprüchen Dritter, Änderungen und Auswirkungen staatlicher Richtlinien in Bezug auf Bergbau sowie die Exploration und Ausbeutung natürlicher Ressourcen, die Exploration und Erschließung von Konzessionsgebieten, die sich in von indigenen Gruppen beanspruchten Gebieten befinden, können beanspruchte indigene Rechte und Titel beeinträchtigen oder als solche wahrgenommen werden, was zu Verzögerungen bei der Genehmigungserteilung oder zu Widerstand seitens indigener Gruppen führen kann, die fortgesetzte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmitteln sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung darstellen und dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen können. Weitere Informationen zu Amarc Resources Ltd. finden Anleger im Jahresbericht (Formular 20-F) von Amarc, der bei der United States Securities and Exchange Commission unter http://www.sec.gov eingereicht wurde, sowie in den bei der zuständigen Aufsichtsbehörde in Kanada eingereichten Unterlagen, die unter www.sedarplus.ca verfügbar sind.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

#_ednref1 Siehe Pressemitteilungen von Amarc vom 19. Februar und 2. April 2026.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=84166Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=84166&tr=1



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