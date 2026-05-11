Noch niedriger lag der Marktwert Solar den Übertragungsnetzbetreibern zufolge bisher nur im April 2020. Zudem gab es im Vormonat 492 Viertelstunden mit negativen Strompreisen. Die Epex Spot senkt die Mindestpreisgrenze auf den gekoppelten europäischen Day-ahead-Strombörsen auf -600 Euro je Megawattstunde absenkenDer Marktwert Solar betrug im April 1,317 Cent pro Kilowattstunde - ein deutlicher Rückgang im Vergleich zum März-Wert von 5,455 Cent und dem Januar-Wert von 11,019 Cent. Der Veröffentlichung der Übertragungsnetzbetreiber auf netztransparenz. de zufolge lag der Marktwert Solar bisher erst ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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