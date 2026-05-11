Die Aktie der Nebius Group steht vor einer entscheidenden Bewährungsprobe. Mit den anstehenden Quartalszahlen richtet sich der Blick der Anleger vor allem darauf, ob das Unternehmen seine ehrgeizigen Ausbaupläne im boomenden Markt für KI-Infrastruktur tatsächlich umsetzen kann und wie viel Erwartung bereits im Kurs eingepreist ist. Erwartungen vor den Quartalszahlen deutlich gestiegen Die niederländische Neocloud-Gesellschaft Nebius Group wird ihre ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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