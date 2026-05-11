Die Novo Nordisk-Aktie befindet sich seit dem Tief Ende März mit rund 30 € wieder im Aufwärtstrend. Am Montag verbessert sie sich um +3,6% und steht bei rund 40 €. Damit steht wieder auf dem Niveau von Mitte 2021. Lohnt sich hier ein Einstieg bei dem dänischen Pharmaunternehmen? Schwungvoller Start ins neue Geschäftsjahr gelungen So kann die Geschäftsentwicklung in den ersten drei Monaten bezeichnet werden. Der ausgewiesene Konzernumsatz stieg währungsbereinigt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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