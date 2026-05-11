Die Rheinmetall-Aktie bleibt nach den jüngsten Quartalszahlen unter Druck. Trotz voller Auftragsbücher sorgten verfehlte Markterwartungen und charttechnische Schwäche für deutliche Kursverluste. Gleichzeitig setzen Analysten und neue Großprojekte nun auf eine mögliche Gegenbewegung.Kursziel gesenkt und trotzdem Kaufempfehlung Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Rheinmetall von 1700 auf 1550 Euro reduziert, die Einstufung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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