Die Rheinmetall-Aktien haben seit ihrem Höchststand im Jahr 2025 etwa 40% verloren, was durch die Kommentare des CEO zur langfristigen Rolle von landgestützten Systemen und einem strukturellen Wandel hin zu kostengünstigeren Drohnen ausgelöst wurde. Beides ist nicht neu und bereits in unserem unveränderten Modell berücksichtigt, in dem wir einen vollständigen Zyklus mit einer EBIT-Margenverengung von 200 Basispunkten, einem Umsatzrückgang von 12% und einem Rückgang des Free Cash Flow (FCF) von 24% vom Höchststand annehmen. Die Bewertung hat sich auf das historische Median-Niveau zurückgesetzt, mit einem FY27E EV/EBITDA von etwa 12x und einem KGV von 24x im Vergleich zu einem Höchststand von 70x. Da die Zyklusrisiken nun besser eingepreist sind und der CEO letzte Woche mehr als 1 Mio. EUR Aktien gekauft hat, stufen wir auf BUY hoch, mit einem unveränderten Kursziel von 1.450 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/rheinmetall-ag
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