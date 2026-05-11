Es geht los: Sankamap Metals - Bohrstart könnte erhebliches Kupfer-Gold-Potenzial freilegen

Anzeige / Werbung
Sankamap Metals testet erstmals das Kuma-Projekt auf den Salomonen. Die vollständig finanzierte Bohrkampagne zielt auf ein mögliches Kupfer-Gold-Porphyrsystem unter einer ausgeprägten Lithocap.
Für Rohstoffinvestoren gibt es kaum ein spannenderes Szenario als den allerersten Bohrtest auf einem unberührten, vielversprechenden Projekt. Genau diesen operativen Meilenstein hat Sankamap Metals (WKN A413DA / CSE SCU) nun auf seinem Kuma-Projekt auf den Salomonen erreicht. Wo bislang monatelange geologische Vorarbeit und starke Oberflächensignale die Fantasie beflügelten, sollen nun die Bohrgeräte sprechen. Das Ziel: Der Nachweis eines potenziell massiven Kupfer-Gold-Systems.
Vollständig finanziert auf der Jagd nach dem Porphyr-Kern.
Das erst einmal auf 2.000 bis 3.000 Meter ausgelegte Bohrprogramm ist komplett finanziert und markiert den Übergang von der konzeptionellen Exploration zum fundamentalen Nachweis. Dabei hält sich das Management die Option offen, die Bohrmeter bei ersten Erfolgen flexibel auszuweiten.
Die Geologen gehen hierbei äußerst präzise vor: Statt "blind" in die Fläche zu bohren, konzentriert sich die erste Kampagne exakt auf jene Zonen, in denen sich geophysikalische Anomalien und geochemische Daten überschneiden. Der absolute "Sweet Spot" für die Platzierung der Bohrgeräte ist eine markante, gut entwickelte Lithocap-Zone.
Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. (Ausführlicher Disclaimer)