Die Aktie von Newmont zählt zu den großen Profiteuren des anhaltend hohen Goldpreises. Angesichts geopolitischer Spannungen und einer steigenden Nachfrage nach dem Edelmetall verfügen die Amerikaner über eine starke Ausgangsposition, um von diesem Umfeld zu profitieren. Weltweit führender Goldproduzent Die 1916 gegründete und 1921 eingetragene Newmont Corporation ist der größte Goldproduzent der Welt. Das Unternehmen betreibt Minen in den USA, Australien, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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