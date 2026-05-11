PayPal versucht sich in einem Zukunftsmarkt frühzeitig in Stellung zu bringen. Gemeinsam mit Google Cloud treibt der Bezahldienstleister das Thema Agentic Commerce voran - also Zahlungsvorgänge, bei denen autonome KI-Agenten Transaktionen eigenständig anstoßen und abwickeln. Kann das bei der Aktie endlich die Bremse lösen?Das Wichtigste kurz und knapp• PayPal und Google Cloud treiben das Thema "Agentic Commerce" gemeinsam voran. • PYUSD soll dabei als programmierbare Zahlungslösung für autonome ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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