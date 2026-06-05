© Foto: Ying Tang - picture alliance / NurPhotoChina gewinnt zunehmend KI-Talente aus den USA zurück. Tencents neuer KI-Chef verfolgt ein Ziel, das bislang vor allem Silicon-Valley-Konzerne prägte.Im globalen Wettlauf um Künstliche Intelligenz verschiebt sich das Kräfteverhältnis laut CNBC zunehmend. Chinesische Technologiekonzerne gewinnen immer mehr Spitzenforscher aus den USA für sich und übernehmen damit auch ambitionierte Ziele, die bislang vor allem im Silicon Valley verfolgt wurden. Ein prominentes Beispiel ist Yao Shunyu. Der frühere OpenAI-Forscher wechselte innerhalb des vergangenen Jahres zu Tencent und verantwortet dort inzwischen als Chief AI Scientist die strategische Ausrichtung im Bereich Künstliche Intelligenz. Auf …
Enthaltene Werte: US02079K3059,US30303M1027,KYG875721634,US01609W1027Den vollständigen Artikel lesen
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