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WKN: A14Y6F | ISIN: US02079K3059 | Ticker-Symbol: ABEA
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ALIBABA
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ADR Chart 1 Jahr
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ALPHABET INC CL A320,35+0,68 %
META PLATFORMS INC531,00-3,14 %
TENCENT HOLDINGS LTD49,200-1,99 %
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