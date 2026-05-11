Tesla (TSLA): Das Pullback-Setup steht - Startrampe oder Bullenfalle?

Aktie des E-Auto-Pioniers schaltet einen Gang hoch!

Rückblick

Nach einem Abwärtstrend hat die Tesla-Aktie bei knapp 500 US-Dollar ein Allzeithoch erreicht. Danach ging es bis rund 340 US-Dollar nach Süden. Die Aktie hat inzwischen die gleitenden Durchschnitte EMA 20/50 zurückerobert.

Tesla-Aktie: Chart vom 08.05.2026, Kürzel: TSLA, Kurs: 424.10 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Vor kurzem ist der Kurs über den horizontalen Widerstand bei etwa 410 US-Dollar ausgebrochen. Dies war ein starkes bullisches Signal. Ein temporärer Rücksetzer in den Bereich von 420 US-Dollar würde sich zum Einstieg anbieten.

Mögliches bärisches Szenario

Sollte die Unterstützung nicht halten, könnte sich das Blatt schnell wenden. Wenn der Kurs unter die Ausbruchslinie (410 US-Dollar) fällt, entpuppt sich der Ausbruch als Fehlsignal. Ein rascher Rückfall zur 50-Tagelinie könnte folgen.

Meinung

Fundamental wird die Story durch solide Q1-Zahlen gestützt, auch wenn die hohen geplanten Ausgaben für Volatilität sorgen könnten. Tesla hat kürzlich seine Robotaxi-Expansion in Städten wie Dallas und Houston vorangetrieben. Dies stützt die langfristige Wachstumsstory, während kurzfristig die hohen Investitionsausgaben den freien Cashflow belasten könnten. Der Markt reagiert derzeit positiv auf die verbesserte Profitabilität im Energie-Sektor.



Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 1.61 Bio. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 25.50 Mrd. USD

Meine Meinung zu Tesla ist bullisch

Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 11.05.2026

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Für den Finanzinformationsdienst, der vom sog "Journalistenprivileg" nach Art. 20 Abs. 3 UAbs. 4 Gebrauch macht, gelten zusätzlich die Vorgaben des Pressekodex des Deutschen Presserats und die Journalistischen Verhaltensgrundsätzen und Empfehlungen des Deutschen Presserats zur Wirtschafts- und Finanzmarktberichterstattung. Auch danach sind Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt ein Interessenskonflikt vor, weil der Ersteller dieser Anlageempfehlung Positionen in TSLA hält. Dadurch unterliegen wir bei dieser Empfehlung einem Interessenkonflikt zwischen unserem Anspruch, einer unvoreingenommenen Empfehlung zu veröffentlichen, und der Möglichkeit von einer durch die Publikation resultierenden Kursentwicklung zu profitieren.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.