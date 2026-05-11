Alphabet steht im Zentrum der nächsten Phase des KI-Booms. Anleger bewerten den Google Konzern inzwischen nicht mehr nur als Suchmaschinenriesen, sondern zunehmend als umfassenden KI Infrastruktur Anbieter. Besonders Cloud Wachstum, eigene KI Chips und die Gemini Plattform sorgen aktuell für neue Fantasie an der Börse.Alphabet wird zum KI Schwergewicht Die Stimmung rund um Alphabet hat sich in den vergangenen Monaten massiv verändert. Noch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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