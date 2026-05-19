Lithium-Aktien | Alphabet: Google investiert, Rheinmetall: Die Wende & OHB: Kursexplosion
© 2026 wallstreetONLINE TV
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|343,35
|343,55
|13:05
|343,25
|343,55
|13:05
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|12:54
|Blackstone and Google team up for new TPU-based cloud platform
|12:53
|Kampf um KI-Chips: Angriff auf Nvidia: Google schmiedet Milliarden-Allianz
|© Foto: Matthias Balk - picture alliance/dpaGoogle und Blackstone bauen einen neuen KI-Cloudanbieter auf. Der Milliardenplan soll Nvidia und CoreWeave unter Druck setzen.Google und Blackstone wollen...
► Artikel lesen
|12:27
|Billionaire Stanley Druckenmiller Dumped Google Parent Alphabet and Piled Into a Trio of Skyrocketing Memory and Storage Stocks
|12:27
|Blackstone bets $5 billion on Google's secret AI chip to rival Nvidia
|11:54
|Lithium-Aktien | Alphabet: Google investiert, Rheinmetall: Die Wende & OHB: Kursexplosion
|Lithium-Aktien | Alphabet: Google investiert, Rheinmetall: Die Wende & OHB: Kursexplosio
► Artikel lesen
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|12:55
|OHB verbündet sich mit Helsing - Aktie geht durch die Decke
|12:29
|Helsing and OHB join forces on space-based reconnaissance venture
|11:54
|Lithium-Aktien | Alphabet: Google investiert, Rheinmetall: Die Wende & OHB: Kursexplosion
|Lithium-Aktien | Alphabet: Google investiert, Rheinmetall: Die Wende & OHB: Kursexplosio
► Artikel lesen
|11:21
|OHB führt mit Helsing Programm für weltraumbasierte taktische Aufklärung
|DJ OHB führt mit Helsing Programm für weltraumbasierte taktische Aufklärung
DOW JONES--Das Bremer Raumfahrtunternehmen OHB tut sich mit dem Münchner Rüstungs-KI-Spezialisten Helsing zusammen, um...
► Artikel lesen
|10:58
|Aufklärung und Zielerfassung aus dem All: Helsing und OHB gründen Joint Venture "KIRK"
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|12:16
|Aktien Frankfurt: Erholung schreitet voran - Trump schiebt Iran-Angriff auf
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax nimmt am Dienstag seinen Schwung vom Vortag weiter mit. Gut an kam bei den Anlegern, dass US-Präsident Donald Trump einen angeblich geplanten Angriff auf den Iran vertagt...
► Artikel lesen
|12:09
|AKTIEN IM FOKUS: Rüstungswerte setzen Erholung fort
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Anleger nutzen die jüngste Schwäche bei Rüstungswerten weiter zum Einstieg. Am Dienstag legten die Rheinmetall -Aktien um 5,1 Prozent zu und setzten ihre Erholung fort, nachdem...
► Artikel lesen
|11:54
|Lithium-Aktien | Alphabet: Google investiert, Rheinmetall: Die Wende & OHB: Kursexplosion
|Lithium-Aktien | Alphabet: Google investiert, Rheinmetall: Die Wende & OHB: Kursexplosio
► Artikel lesen
|10:22
|ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Weitere Gewinne - Iran-Angriff aufgeschoben
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax nimmt am Dienstag seinen Schwung vom Vortag weiter mit. Der Umstand, dass US-Präsident Donald Trump einen angeblichen erneuten Angriff auf den Iran vertagt hat, kam bei...
► Artikel lesen
|09:53
|Berlin pumpt weiter Milliarden: 2.030 neue Militär-Lkw: Rheinmetall-Aktie bekommt plötzlich wieder Momentum
|© Foto: Florian Gaertner - Photothek Media LabNach dem heftigen Rücksetzer zieht die Rheinmetall-Aktie wieder an. Rückenwind liefern ein geplanter Milliardenauftrag der Bundeswehr und eine neue Kaufempfehlung...
► Artikel lesen
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|ALPHABET INC CL A
|343,25
|+0,97 %
|OHB SE
|588,00
|+21,49 %
|RHEINMETALL AG
|1.225,40
|+4,56 %