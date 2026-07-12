Noch im Januar dieses Jahres schien es nur eine Frage der Zeit zu sein, bis die Rheinmetall-Aktie zum Comeback oberhalb von 2.000 Euro ansetzen würde. Die Aktie hatte damals enormen Auftrieb. Rüstung war das Trendthema an der Börse. Mittlerweile bietet sich ein etwas anderes Bild. Salopp könnte man formulieren, dass die Karawane weitergezogen ist. Der Markt hat sich zwischenzeitlich neue Trendthemen bzw. Spielwiesen gesucht.Der Rüstungssektor ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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