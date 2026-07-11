Rheinmetall im News-Rausch, jeden Tag letzte Woche mindestens eine Pressemeldung: Großaufträge, Rekord-Allianzen und Hightech für die Marine. Aber an der Kurstafel zeigte sich keinerlei positive Wirkung. eher das Gegenteil - seit dem geplatzten Fregattenauftrag kommt die Aktie einfach nicht mehr dauerhaft und klar über die 1.000 EUR-Marke.In dieser Woche versuchte der DAX-Konzern Rheinmetall seine operative Stärke durch eine Welle von Meldungen über Großaufträge und Kooperationen - von Artilleriemunition für die Ukraine über ein wegweisendes US-Raketen-Joint-Venture in Unterlüß bis hin zu modernsten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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