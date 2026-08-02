Rheinmetall hat mit vorläufigen Zahlen für das zweite Quartal die Erwartungen deutlich übertroffen. Am 6. August folgt der vollständige Halbjahresbericht mit weiteren Angaben zur Geschäftsentwicklung und zur Jahresprognose. Im Mittelpunkt steht die Frage, ob das starke Wachstum die Belastungen durch hohe Investitionen und die Absage des F126-Programms ausgleichen kann.Umsatz und Gewinn steigen kräftig Die vorläufigen Zahlen für das zweite ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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